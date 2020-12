Coronavirus in Calabria: a Vibo Valentia scuole chiuse fino al 22 dicembre

7 Dicembre 2020 14:56

Gli alunni torneranno dunque in classe soltanto dopo le vacanze natalizie

Le scuole di Vibo Valentia rimarranno chiuse e si tornerà in classe solamente dopo le feste natalizie. A comunicarlo il Sindaco della città capoluogo di provincia, Maria Limardo, che ha emanato questa mattina un’ordinanza con la quale ha prolungato la sospensione dell’attività didattica in presenza fino al 22 dicembre. Un passo indietro, dunque, dopo il passaggio della Calabria in “zona arancione” e quindi il ritorno negli istituti degli alunni di elementari e medie. Considerando il periodo delle vacanze natalizie, le lezioni in presenza dovrebbero ripartire il 7 gennaio.

“È stata una decisione frutto di lunghissime riflessioni e confronti – riferisce sui profili social Maria Limardo – soprattutto con la comunità scientifica e con il mondo della sanità. Di sicuro è stata la decisione più sofferta che ho assunto nella mia qualità di sindaco. Mio malgrado, in accordo con i dirigenti scolastici, ho deciso di emanare un’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al 22 Dicembre. Purtroppo l’ASP ha espresso, nero su bianco, il suo parere negativo. Anche i pediatri mi hanno esternato medesime preoccupazioni. Speriamo che questo brutto momento diventi presto solo un lontano ricordo”.