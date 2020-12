Coronavirus in Calabria, Sapia (M5S): “il ministro Speranza verifichi i dati, inaccettabile la confusione sui numeri”

7 Dicembre 2020 12:04

Coronavirus in Calabria, le parole del deputato M5S Francesco Sapia

“I dati relativi al Covid in Calabria vanno verificati e chiariti a modo, alla luce della grave, inaccettabile confusione che si è registrata sui numeri dell’epidemia in vari territori della regione“. Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, che alla Camera siede in commissione Sanità e che in proposito ha presentato una specifica interrogazione al ministro della Salute, Roberto Speranza. “I calabresi – prosegue Sapia– lamentano giustamente scarsa trasparenza, viste le modalità di pubblicazione e presentazione dei dati, spesso cangianti e non adeguate a conoscere l’andamento dei contagi. Occorre capire l’esatta, aggiornata dimensione dei casi attivi nei singoli Comuni, perché da questa dipende l’allentamento o l’inasprimento delle limitazioni. L’intero sistema pubblico non può più dare informazioni discordanti o parziali e così alimentare dubbi e sospetti già diffusi. Deve rimediare immediatamente, soprattutto in questo delicatissimo momento, caratterizzato dalla paura per il virus e dall’ansia per la crisi economica”. “Bisogna mettere un punto fermo e garantire la trasparenza, la puntualità e la precisione dei dati, aspetti che la Regione Calabria non può continuare a sottovalutare restando in un silenzio incomprensibile, che non aiuta e che, anzi, contribuisce ad alimentare la sfiducia dei cittadini“, conclude Sapia.