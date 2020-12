Coronavirus, Spirlì dispone la “zona rossa” a Bagnara, Cardeto, Platì, Bruzzano Zeffirio, Mileto, Isola Capo Rizzuto, Cotronei e Pallagorio: scuole chiuse anche in altri 4 comuni del vibonese [ELENCO e DETTAGLI]

1 Dicembre 2020 21:16

Coronavirus in Calabria: l’ordinanza prevede comuni in “zone rosse” e comuni in “zone arancioni”

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 in Calabria. Con una nuova ordinanza il presidente ff della Regione Calabria, limita spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza, nei Comuni identificati a livello regionale come “zona rossa” di Bagnara Calabria (RC), Platì (RC), Bruzzano Zeffirio (RC), Cardeto (RC), Pallagorio (KR), Cotronei (KR), Isola Capo Rizzuto (KR), Mileto (VV) e nei Comuni identificati a livello regionale come “zona arancione” di Pizzo (VV), Rombiolo (VV), San Gregorio d’Ippona (VV) e San Costantino Calabro (VV).

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA