Coronavirus in Calabria, il personale Emergency in rinforzo all’ospedale di Crotone: il piano per combattere l’emergenza

8 Dicembre 2020 15:03

Il reparto Covid 2 ha 23 posti letto e altri 8 sono disponibili in una struttura tendata esterna, che verrà utilizzata solo in caso di estrema necessità

Nessun ospedale da campo al momento, Emergency a Crotone mette a disposizione il proprio personale medico per l’ospedale San Giovanni di Dio. Così l’associazione di Gino Strada collaborerà in Calabria per combattere la pandemia del Coronavirus: “Con l’ingresso del nostro personale sanitario in reparto, abbiamo iniziato a lavorare a Crotone con lo stesso spirito di scambio e cooperazione che da anni ci porta a collaborare con la sanità pubblica in otto regioni italiane con i nostri ambulatori fissi e mobili. Rimarremo in Calabria fino a quando ci sarà bisogno di noi e siamo pronti a dare supporto ulteriore qualora le autorità locali lo ritenessero necessario”, si legge in un post pubblicato sui canali social di Emergency.

Un’intera area dell’ospedale sarà quindi a disposizione dei medici di Emergency, mentre la tensostruttura sarà attivata (si spera di no) in caso di necessità: “Il reparto Covid 2 dell’ospedale San Giovanni di Dio a Crotone è gestito da Emergency in stretta collaborazione con il responsabile medico della risposta Covid del San Giovanni di Dio. Il reparto ha 23 posti letto; altri 8 posti letto sono disponibili in una struttura tendata esterna, che verrà utilizzata solo in caso di estrema necessità. Siamo presenti con sette medici, cinque infermieri e tre addetti alla logistica; altri nostri medici e infermieri lavoreranno sul territorio”. Un modo per esserci nei momenti di difficoltà, la provincia di Crotone adesso può affrontare l’emergenza in maniera più adeguata.