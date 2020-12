Coronavirus in Calabria: il Comune di Diamante non avrà Covid hotel

7 Dicembre 2020 16:34

Il comunicato ufficiale dell’Amministrazione comunale

La strategia dei Covid hotel per combattere l’emergenza Coronavirus. La Regione Calabria, lo scorso 20 novembre 2020, aveva pubblicato una manifestazione di interesse volta a creare una short list di strutture ricettive alberghiere per assicurare l’ospitalità a soggetti positivi al Coronavirus asintomatici o paucisintomatici e a soggetti che devono osservare quarantena domiciliare. Molte città calabresi si stanno organizzando, ma a Diamante (in provincia di Cosenza) fanno sapere che rinunceranno a questa opportunità. L’Amministrazione Comunale ha comunicato, attraverso una nota stampa, che “la Società San Bartolo SrL ha comunicato, alla Protezione Civile della Regione Calabria e all’Amministrazione Comunale di Diamante, la sua rinuncia alla disponibilità offerta per il servizio di accoglienza di soggetti risultati positivi per Covid-19 da svolgere presso l’Hotel ‘Parthenius’ di Cirella”.

Il Sindaco Ernesto Magorno “ringrazia la San Bartolo Srl per il senso civico della scelta adottata e per lo spirito collaborativo dimostrato, aderente a quanto rappresentato nell’ordinanza sindacale e al comune sentire di contrarietà all’allestimento del Covid Hotel della comunità cittadina, vista la delicatezza della decisiva fase che l’epidemia sta ancora vivendo nel nostro comprensorio e nella nostra Regione. Contrarietà che non contraddice la solidarietà dimostrata concretamente dall’inizio della pandemia dal lavoro quotidiano dell’Amministrazione Comunale stessa e dalla cittadinanza che si è distinta per il senso civico e solidale dei suoi comportamenti”.