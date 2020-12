Coronavirus: bozza dl, ‘possibili specifiche misure per feste con Dpcm’

2 Dicembre 2020 22:16

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – La bozza del decreto per le misure anti Covid per le festività prevede al comma 3 “che nel medesimo periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere adottate specifiche misure, tra quelle previste dal decreto-legge n. 19 del 2020, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario”.