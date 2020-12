6 Dicembre 2020 21:43

Coronavirus, le parole del ministro Boccia riguardo gli spostamenti a Natale

”La mobilità nei Comuni è la stessa che c’è stata nell’ultimo mese e mezzo nelle zone arancioni e rosse. Non cambierà nulla per quei giorni e nessuno resterà solo perché è garantito il trasferimento tra un Comune e l’altro in caso di necessità”. Lo dice a ‘Live non è la D’Urso’ su Canale 5 il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, a proposito delle restrizioni anti-Covid previste per il periodo natalizio.