6 Dicembre 2020 15:41

Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Coronavirus, ha parlato della questione vaccini: “Saranno vaccinati anche i migranti perché hanno gli stessi diritti degli italiani”

“I migranti hanno diritti uguali a quelli dei cittadini italiani. Sarebbe molto importante che tutte le persone che attraversano le nostre strade, e che non lo facciano clandestinamente, possano essere sottoposte alla vaccinazione“. Lo ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, a Mezz’ora in Più.