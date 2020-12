Coronavirus: al via il primo servizio in Italia di test rapidi Covid-19 in Farmacia con speciale unità mobile

9 Dicembre 2020 15:46

Coronavirus: le farmacie Boots di Roma offrono il primo servizio in Italia di test rapidi Covid-19 con una speciale unità mobile

Le farmacie Boots di Roma sono le prime in Italia a offrire ai cittadini un servizio di test diagnostici per il Covid-19 tramite una speciale unità mobile adibita ad ambulatorio, posizionata di fronte alla farmacia, dove sottoporsi in piena sicurezza a tamponi antigenici rapidi e test sierologici per la rilevazione del virus Sars CoV 2. L’unità mobile sarà presente a rotazione presso le tre farmacie del gruppo a Roma a partire dal 9 dicembre (si veda sotto per indirizzi e calendario). L’iniziativa è realizzata in conformità con quanto previsto dalla Regione Lazio e permette ai cittadini romani di effettuare il test comodamente presso la farmacia Boots che preferiscono, in uno spazio esterno rispetto ai locali della farmacia, allestito appositamente a questo scopo e sottoposto a sanificazione regolare con attrezzatura certificata. I test vengono eseguiti da un biologo specializzato e i risultati sono immediatamente disponibili. Per sottoporsi al test sarà necessario prenotarsi (non è necessaria la prescrizione medica), prendendo contatto direttamente con la farmacia prescelta. Al momento della prenotazione, si potrà scegliere tra il test sierologico (che rileva la presenza di anticorpi) e il tampone rapido antigenico (che rileva se è in corso l’infezione virale).

Le prime tappe dell’unità mobile saranno:

dal 9 al 10 dicembre, Farmacia Boots Spinaceto (Viale Caduti della Resistenza 117, Roma)

(Viale Caduti della Resistenza 117, Roma) dall’11 al 13 dicembre, Farmacia Boots Cipro (Via Cipro 42, Roma)

Le successive tappe saranno programmate a rotazione nelle tre farmacie del gruppo a Roma, che oltre alle Farmacie di Spinaceto e Cipro comprendono anche la Farmacia Del Serafico, in via Simone Martini 34, Roma. I test saranno prenotabili dalle 9.00 alle 18.00. In questo modo, le farmacie Boots portano un contributo significativo all’azione di screening e tracciamento del Covid-19 sul territorio della Capitale e rafforzano il proprio impegno a favore delle comunità, confermandosi un punto di riferimento essenziale per la salute dei cittadini, anche in un momento di particolare necessità come quello pre-natalizio. La farmacia trasmetterà l’attestazione dell’esito dell’esame al cittadino via email. In caso di positività, la farmacia inserirà l’esito sul portale regionale e ne darà comunicazione al SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) della ASL di competenza. Inoltre, la farmacia inviterà il cittadino risultato positivo a recarsi dal proprio medico per essere indirizzato a eseguire un tampone molecolare di conferma.

Per prenotare i test, è possibile rivolgersi direttamente alle farmacie:

Farmacia Boots Spinaceto: Viale Caduti della Resistenza 117, Roma. Tel. 06 5085838

Farmacia Boots Cipro: Via Cipro 42, Roma Tel. 06 39722653

Farmacia Del Serafico: Via Simone Martini 34, Roma Tel. 06 5190500

Boots è un marchio storico della farmacia, nato nel Regno Unito nel 1849 e presente oggi in Italia con diverse farmacie a Roma, Milano e in altre città. Questa iniziativa è stata attivata presso le farmacie della Capitale, in seguito alla recente decisione della Regione Lazio di autorizzare la somministrazione di test rapidi Covid-19 in farmacia.