Coronavirus a Reggio Calabria, a Laganadi screening gratuito sulla popolazione

1 Dicembre 2020 17:16

Coronavirus a Reggio Calabria: l’amministrazione Comunale di Laganadi, in collaborazione con la Pro Loco Laganadi nel cuore, promuove uno screening gratuito sulla popolazione per contrastare l’emergenza Covid-19

L’amministrazione Comunale di Laganadi, in collaborazione con la Pro Loco Laganadi nel cuore, promuove uno screening gratuito sulla popolazione per contrastare l’emergenza Covid-19. Tamponi rapidi verranno effettuati, infatti, gratuitamente, a coloro che ne faranno richiesta. In 15 minuti sarà così possibile stabilire la positività di coloro che si sottoporranno al controllo. Una scelta quella della Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Michele Spadaro, che vuole essere una forma di limitazione di possibili contagi, e che serve a salvaguardare la salute della popolazione. I cittadini interessati dovranno inviare un modulo, scaricabile dal sito internet del Comune di Laganadi ( http://www.comune.laganadi.rc.it/ ) che dovrà essere compilato e inoltrato via Whatsapp o via e-mail ai recapiti indicati. “Così battiamo il virus – si legge sulla pagina Facebook dell’Ente – e #fermiamolemergenza”.