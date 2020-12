Coronavirus: a Motta San Giovanni tre nuovi casi positivi

8 Dicembre 2020 18:11

Coronavirus: a Motta San Giovanni nessun caso ospedalizzato, tre soggetti guariti e tre nuovi casi positivi

Il Nucleo di monitoraggio presso la Prefettura ha comunicato il contagio di tre soggetti residenti a Motta San Giovanni mentre il competente ufficio Asp ha certificato la guarigione del soggetto precedentemente ospedalizzato e di altri due che si trovavano in quarantena domiciliare. Dall’inizio di questa seconda fase si registrano complessivamente 30 casi (1 soggetto deceduto, 16 soggetti al momento ancora positivi e in quarantena domiciliare, 13 guariti). L’Ufficio Politiche sociali del Comune è quotidianamente in contatto con i soggetti positivi al Coronavirus per prestare assistenza e supporto. I soggetti in situazione di difficoltà possono contattare l’Ufficio politiche sociali del Comune al numero telefonico 0965718104 (sindaco@comunemottasg.it) o la Protezione Civile “Garibaldina” ai numeri 0965718130 – 3392944028”. Si invita la cittadinanza ad osservare le disposizioni dettate per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus, a prestare la massima attenzione, a rispettare il distanziamento, a indossare sempre la mascherina e ad uscire di casa solo per esigenze reali.