Coronavirus, a Motta San Giovanni 6 nuovi guariti e 1 caso positivo

2 Dicembre 2020 18:53

Coronavirus: aumentano di 6 unità le guarigioni accertate dall’Azienda Sanitaria in questa settimana a Motta San Giovanni

A fronte di un nuovo caso di positività al Covid-19 comunicato dal Nucleo di monitoraggio presso la Prefettura e relativo ad un soggetto residente a Motta San Giovanni ma comunque da tempo domiciliato presso una RSA, aumentano di sei unità le guarigioni accertate dall’Azienda Sanitaria in questa settimana. Dall’inizio di questa seconda fase si registrano complessivamente 27 casi (1 soggetto deceduto, 1 soggetto positivo ospedalizzato, 15 soggetti positivi in quarantena domiciliare, 10 guariti).

L’Ufficio Politiche sociali del Comune è quotidianamente in contatto con i soggetti risultati positivi e in quarantena domiciliare, prestando assistenza e supporto. I soggetti in situazione di difficoltà possono contattare l’Ufficio politiche sociali del Comune al numero telefonico 0965718104 o la Protezione Civile “Garibaldina” ai numeri 0965718130 – 3392944028”. Si invita la cittadinanza ad osservare le disposizioni dettate per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus, a prestare la massima attenzione, a rispettare il distanziamento, a indossare sempre la mascherina e ad uscire di casa solo per esigenze reali.