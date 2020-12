A Natale tutti abbinati: nel 2020 spopolano i coordinati per famiglie e coppie, le migliori proposte

9 Dicembre 2020 22:50

A Natale spopolano i coordinati per famiglie: pigiami, felpe e maglioni, per festeggiare vestiti allo stesso modo. LE migliori proposte del web

Le festività natalizie sono ormai alle porte! Nonostante il difficile anno che sta ormai per terminare, nelle case di tutti gli italiani si respira già una magica atmosfera natalizia. Il Natale non sarà, purtroppo, come quello degli anni passati a causa dell’emergenza coronavirus, della pandemia che è stata protagonista di questo 2020 e delle misure restrittive per fermare i contagi. Non sarà possibile festeggiare con i tradizionali veglioni di vigilia di Natale di vigilia di Capodanno a causa del coprifuoco: dalle 22 alle 5 (a Capodanno dalle 22 alle 7) non sarà possibile uscire di case se non per comprovate motivazioni di lavoro, salute e necessità. Si potrà festeggiare quindi, ma solo con pochi intimi, solo a pranzo.

Forse proprio a causa, o ‘grazie’, alla pandemia, tutta la popolazione italiana, ma in generale quella mondiale, vuole trascorrere un Natale più magico possibile, tra luci, doni, sorprese e tanto altro, anche solo in forma digitale e virtuale, con regali fatti recapitare direttamente a casa anzichè scambiati di persona. La parola chiave per questo Natale 2020 sarà AMORE. Chi avrà la fortuna di trascorrere le feste in famiglia, con i propri genitori o i propri figli, vorrà viversi tutto in maniera davvero speciale. Per farlo bisognerà avere anche l’abbigliamento adatto e cosa di meglio se non dei carinissimi coordinati per tutta la famiglia.

Quelli che vanno per la maggiore sono i pigiami, ma tante famiglie scelgono anche maglioni e felpe. Adattissimi anche per coppie: anziani, adulti o giovani conviventi o congiunti potranno indossare capi coordinati per delle feste ancora più dolci e con un pizzico di simpatia.

Abbiamo selezionato per voi i più carini di Amazon e soprattutto quelli che, ordinati adesso, arriverebbero in tempo per Natale (alcuni solo con consegna veloce):

