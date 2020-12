Continua con Avis la campagna di donazione del sangue di Fare Verde Reggio Calabria

13 Dicembre 2020 15:16

L’Associazione Ambientalista Fare Verde Onlus Gruppo Reggio Calabria, sabato 12 dicembre, prosegue la campagna di donazione del sangue

Francesco Greco (Presidente Nazionale Fare Verde Onlus) e Gaetano Ruocco (Presidente ANSI), in collaborazione, hanno dato il via il 4 novembre scorso sino al 15 dicembre prossimo ad “una iniziativa di solidarietà”. “Commemorare”, i nostri AVI che durante il primo conflitto mondiale hanno perduto la vita versando il proprio sangue, donando il proprio sangue e salvare una vita. Il Gruppo Fare Verde Onlus Reggio Calabria continua l’iniziativa con grande partecipazione sul territorio, con altri 10 nuovi donatori, ieri, presso la sede Comunale AVIS, luogo ideale per esaltare il grande gesto d’amore. Si ringraziano Presidente e Direttivo AVIS Comunale di Reggio Calabria.