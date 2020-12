Consiglio Comunale Reggio Calabria, caos nel corso della seduta odierna. Minicuci: “non sono come Castorina che non sa quello che cazzo approva” [FOTO E VIDEO]

12 Dicembre 2020 12:47

La frase del Consigliere comunale di opposizione ha generato polemiche all’interno dell’aula

Si è tenuto questa mattina presso Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria il Consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria dal presidente Enzo Marra. La seduta si è aperta con un minuto di silenzio per Antonio Megalizzi, il giornalista reggino vittima dell’attentato di Strasburgo nel dicembre 2018. Sono stati poi richiamati i 27 punti fissati all’ordine del giorno. E’ stato un Consiglio comunque molto acceso, con i toni che si sono alzati in seguito ad un intervento di Antonino Minicuci, che ha gridato in modo volgare: “io ho lavorato per fare delle proposte, non sono come Castorina che non sa quello che cazzo approva”. La frase ha generato polemiche all’interno dell’aula consiliare Pietro Battaglia. Di seguito il VIDEO.