Consiglio comunale a Messina: oggi seduta straordinaria

4 Dicembre 2020 09:11

Oggi, venerdì 4, alle ore 11.30, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta straordinaria e urgente con all’ordine del giorno l’aggiornamento dello screening epidemiologico della popolazione scolastica in riferimento all’eventuale riapertura delle scuole. Per lunedì 7, alle ore 15, il Civico consesso ha invece programmato una seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono le seguenti proposte di delibera: 1) approvazione della II variazione al programma annuale e triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022; 2) riconoscimenti di debiti fuori bilancio.