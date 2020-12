14 Dicembre 2020 11:27

Comunali Reggio Calabria, le parole del presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra

“A Reggio Calabria alle ultime elezioni comunali hanno votato anche i morti“. E’ quanto afferma il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra in merito all’operazione della Procura di Reggio Calabria che ha portato all’arresto del consigliere comunale del Pd Antonino Castorina. “Si capisce – aggiunge Morra – che la Calabria e’ un’emergenza democratica da affrontare con durezza? O si muta approccio, o non se ne uscira’ per troppo tempo ancora”.