CompriAMOaMessina, continua l’iniziativa di sensibilizzazione: “un aiuto diretto all’economia e al lavoro locale” [INTERVISTE]

14 Dicembre 2020 11:52

#CompriAMOaMessina, continua l’iniziativa di sensibilizzazione di Cisl, Fondazione Ébbene e Mcl per “un aiuto diretto all’economia e al lavoro locale”

Scegli di donare alla tua città. È l’appello che la Cisl Messina, il Movimento Cristiano Lavoratori e la Fondazione Ébbene anche in queste ore stanno continuando a lanciare in vista della corsa agli acquisti natalizi. L’hashtag #CompriAMOaMessina può essere utilizzato per condividere sui social network foto e video dell’adesione all’iniziativa. Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi e del presidente di Mcl, Fortunato Romano sull’iniziativa, affermano: “l’obiettivo è dare un piccolo contributo alla ripresa dell’economia cittadina. Dai piccoli negozi di quartiere alle boutique del centro, commercianti ed imprenditori messinesi hanno bisogno di tutto il sostegno possibile per mantenere in vita le loro attività e garantire la salvaguardia dei posti di lavoro per tanti messinesi impiegati nel settore. Sarebbe un aiuto diretto all’economia e al lavoro locale”.