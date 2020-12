Come vedere Dazn, Netflix e Disney+ senza smart tv? La soluzione è Fire Tv Stick di Amazon

6 Dicembre 2020 18:50

Come vedere piattaforme streaming come Netflix e Disney+ senza una smart tv? Basta una chiavetta: con Fire Tv Stick di Amazon il problema è presto risolto

Con l’arrivo del Natale, dell’inverno e anche a causa dell’emergenza coronavirus, sono sempre più gettonate le serate, ma anche i pomeriggi, al calduccio sul divano a guardare film e serie tv. In tantissimi vanno alla ricerca di film, o cartoni da vedere con i figli, di Natale, per creare un’atmosfera magica nonostante le difficoltà di questo duro 2020. Non tutti, però, hanno la possibilità di poter scegliere cosa guardare e devono accontentarsi di ciò che trovano in tv perchè non sono ancora in possesso di un abbonamento alle ormai famosissime piattaforme di streaming, come Netflix e Disney Plus. Il mancato ‘aggiornamento’ è dovuto nella maggior parte dei casi alla mancanza di una smart tv a casa, ma non tutti sanno che è possibile vederle anche senza un televisore che si può collegare direttamente ad internet.

Come fare a vedere Netflix, Disney+ e Dazn senza una smart tv?

E’ semplicissimo! Basta comprare una chiavetta che faccia in qualche modo da ricevitore per il televisore. La chiavetta, con uscita HDMI, si collega tramite Wifi ad Internet e consente quindi al televisore di collegarsi alla rete e vedere tutti i contenuti che si desiderano. Non tutte le chiavette però funzionano allo stesso modo: alcune non comprendono tutte le App e, quindi, non è possibile vedere proprio tutto, perchè non è possibile scaricarne di nuove. Con Fire Tv Stick di Amazon, invece, è possibile visionare in tv tutte le piattaforme che si desiderano: Disney+, Dazn, Netflix, YouTube, RaiPlay, Prime Video, Infinity e chi più ne ha più metta, senza alcun tipo di problema. Con Fire Stick Tv di Amazon è possibile anche ascolare la musica in streaming con Amazon Music, Spotify e altri servizi.

Esistono diversi dispositivi Fire Tv di Amazon, scopriamoli insieme:

Fire Tv Stick Lite, con telecomando vocale Alexa senza comandi per la Tv:

La confezione contiene il Fire Tv Stick Lite, il telecomando Lite, un alimentatore, un cavo USB una prolunga HDMI e 2 batterie AAA. Ha una memoria di 8 Gb ed è ideale per Streaming di base

Fire Tv Stick (3ª gen.) con telecomando vocale Alexa con comandi per la tv:

La confezione contiene il Fire Tv Stick, il telecomando, un alimentatore, un cavo USB una prolunga HDMI e 2 batterie AAA. Ha una memoria di 8 Gb ed è ideale per Streaming di base e comandi per la tv.

Fire Tv Stick 4K Ultra HD, con telecomando vocale Alexa di ultima generazione

Ha una memoria di 8 GB ed è ideale per streaming dai colori vividi in 4K Ultra HD. Con un’ottima qualità delle immagini: fino a 4K Ultra HD con supporto per formati HDR, HDR 10, HDR10+, HLG e Dolby Vision

Infine Fire TV Cube:

La confezione include Fire Tv Cube, un telecomando vocale Alexa, un adattatore Ethernet, una prolunga IR e un alimentatore. E’ il dispositivo Fire TV più veloce e potente di sempre e ti permette di goderti i tuoi film e programmi TV preferiti in modo rapido e senza interruzioni. Fire TV Cube è progettato per tutelare la privacy. Per disattivare l’audio dei microfoni, basta premere l’apposito pulsante Microfono on/off. Ha una memoria da 16 GB ed è ideale per controllare la riproduzione di contenuti con comandi vocali. Ha un’ottima qualità delle immagini: fino a 4K Ultra HD con supporto per formati HDR, HDR 10, HDR10+, HLG e Dolby Vision