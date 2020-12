“Combatti anche tu”: iniziativa domani a Messina per la Giornata Internazionale delle persone con Disabilità

2 Dicembre 2020 14:36

Messina: in occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità 2020 che si celebra domani, giovedì 3, alle ore 11, nel Transatlantico di Palazzo Zanca, si terrà l’appuntamento “Combatti anche tu”

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità 2020 che si celebra domani, giovedì 3, alle ore 11, nel Transatlantico di Palazzo Zanca, si terrà l’appuntamento “Combatti anche tu” promosso dagli Assessorati alla Cultura, all’Istruzione ed alle Pari Opportunità ed alle Politiche Sociali e del Volontariato in collaborazione con l’Azienda Speciale Messina Social City e l’Esperto del Sindaco e Vice presidente dell’Associazione Disability Pride Italia Ruggero Aricò. All’evento, di breve durata e con l’osservanza delle norme di prevenzione in atto vigenti, sono stati invitati a partecipare, con un loro rappresentante, le Associazioni cittadine che si occupano di disabilità. L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione e sensibilizzazione al fine di promuovere i diritti e il benessere delle persone diversamente abili, ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società e, nello specifico, del nostro territorio. L’ONU, che nel 1981 ha istituito la Giornata, per questa edizione 2020 ha scelto il tema “Ricostruire meglio: verso un mondo post COVID-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile”. Una tematica attuale e impegnativa in quanto l’emergenza mondiale epidemiologica in corso ha colpito più duramente le persone socialmente più deboli.