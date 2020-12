Reggio Calabria, i punti vendita Clivia aperti NO-STOP fino a Vigilia di Natale con omaggi e tante promozioni speciali per tutti i clienti [DETTAGLI]

12 Dicembre 2020 11:49

Reggio Calabria, Clivia presenta alla città tante promozioni speciali in occasione delle festività natalizie: confezioni regalo gratuite e omaggi particolari al raggiungimento di determinate soglie di spesa

E’ un Natale particolare per Reggio Calabria a causa della pandemia del nuovo Coronavirus, che pur non essendo mai degenerata fortunatamente in una vera e propria emergenza sanitaria, ha duramente provato la popolazione sotto il profilo economico, sociale e psicologico. Con l’augurio e la speranza che l’anno nuovo possa liberarci da un dramma così afflittivo, Clivia ha voluto premiare i cittadini che si affidano alla nota catena di profumeria, igiene e cura della persona per un Natale speciale.

Per tutto il periodo delle festività natalizie, infatti, Clivia effettuerà orario NO-STOP come illustrato nell’immagine:

I negozi di Clivia, quindi, rimarranno regolarmente aperti domenica 13, domenica 20 e poi, dopo Natale, anche domenica 27 dicembre e domenica 3 gennaio. Saranno invece chiusi il 25 e il 26 dicembre, l’1 e il 6 Gennaio.

Appositamente per Natale, Clivia fornirà a tutti i propri clienti il servizio delle confezioni regalo gratuite, ormai una rarità per qualsiasi attività commerciale. In ogni punto vendita, infatti, ci saranno apposite postazioni predisposte all’interno dei negozi con personale e logistica tale da realizzare le confezioni dopo l’acquisto senza determinare assembramenti.

Inoltre, sempre nell’ottica di aiutare e coccolare i propri clienti, Clivia offre personale preparato che sarà pronto ad accompagnare gli avventori ad effettuare i loro acquisti nel modo migliore possibile.

Ma la promozione più accattivante riguarda senza ombra di dubbio gli omaggi che Clivia offre a tutti coloro che supereranno determinate soglie di spesa. Basteranno 25€ di acquisti, quindi, per ricevere in regalo una confezione che conterrà gel igienizzante al bergamotto prodotto proprio da Clivia e una mascherina lavabile. Chi spenderà più di 100€, avrà in regalo tre confezioni dello stesso prodotto mentre chi dovesse superare i 150€ di spesa riceverà, oltre alle tre confezioni di gel e mascherina, anche un Phon asciugacapelli.

Infine da Clivia chi è registrato sull’APP IO può approfittare del Cashback, in quanto i circuiti di pagamento elettronico di tutti i punti vendita sono già abilitati.