NBA, disastro Clippers: sconfitta e -50 al primo tempo contro i Mavericks, è il peggior distacco della storia

27 Dicembre 2020 23:51

Los Angeles Clippers dalla parte sbagliata della storia: -50 al 1° tempo contro i Mavericks, è il peggior distacco della storia. La gara finisce -51

Dopo due vittorie nelle prime due gare, i Los Angeles Clippers subiscono una clamorosa sconfitta nella terza partita della stagione contro i Mavericks. Privi di Kawhi Leonard, lasciato a riposo dopo l’infortunio al volto nel match precedente, i Clippers hanno perso solidità difensiva e probabilmente anche voglia di giocare: di fatto non si sono presentati. Dallas ha fatto quello che ha voluto nel primo tempo, trascinata da uno strepitoso Luka Doncic da 24 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, finendo per chiudere 27-77, ben 50 punti che segnano il maggior distacco nella storia di un primo tempo dell’NBA. Nel secondo periodo di gioco, con il record della peggior sconfitta di sempre (1991, Miami Heat, -68 contro i Cavs, ndr), i Clippers hanno quantomeno evitato l’umiliazione pur dando spazio a seconde e terze linee. La gara è finita 73-124, solo un punto di differenza nel secondo tempo. Per i Clippers, oltre i 15 punti di Paul George, la palma di miglior in campo va a Serge Ibaka che con i suoi 13 punti e 9 rimbalzi è stato l’unico a tenere in piedi la baracca.