Cittadella, Venturato: “La Reggina ha valori ed è stata anche sfortunata, dispiace per Toscano”

18 Dicembre 2020 20:55

Reggina-Cittadella, le parole alla vigilia del tecnico dei veneti Venturato: si parla degli amaranto ma anche di Toscano

“Non ho idea di come Baroni imposterà la squadra ma dobbiamo pensare a noi e la nostra idea è quella di provare a mantenere l’identità. Quando affrontiamo squadre che hanno valori non è così facile e la Reggina al di là della classifica li ha. Toscano? Mi dispiace, ma sono cose che fanno parte del mondo del calcio che dobbiamo accettare”. Sono le parole del tecnico del Cittadella Roberto Venturato alla vigilia della sfida con la Reggina di domani al Granillo (clicca QUI per seguire la diretta del match) .“Lo scorso anno – prosegue Venturato – la Reggina ha vinto il campionato in un girone molto difficile, è una squadra con voglia e ambizione, vedremo di affrontarli con attenzione e grande rispetto. In alcune situazioni è stata anche sfortunata“.