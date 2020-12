Ciclismo, Riccardo Riccò squalificato a vita dal Tribunale nazionale antidoping

14 Dicembre 2020 17:35

Riccardo Riccò squalificato a vita dal Tribunale nazionale antidoping: nel 2008 era stato trovato positivo durante il Tour de France

Arriva una dura stangata per Riccardo Riccò. L’ex ciclista, risultato positivo al doping al Tour de France del 2008, dopo il secondo posto al Giro d’Italia, è stato squalificato a vita dal Tribunale nazionale antidoping. La sentenza è stata la stessa inflitta in passato a Danilo Di Luca. Riccardo Riccò dovrà pagare anche 4000 euro di multa e le spese legali per 378 euro. Lo scorso 19 aprile 2012 il ciclista, attualmente trasferitosi a Tenerife, era stato inibito per 12 anni dalla disciplina a causa della pratica dell’autoemotrasfusione: la pena sarebbe dovuta terminare nel 2024.