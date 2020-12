Ciclismo – Grave incidente alla National Road Series: Ben Carman in coma dopo un tremendo contro una moto della polizia

6 Dicembre 2020 15:53

Grave incidente avvenuto durante la National Road Series: Ben Carman in coma dopo un tremendo impatto contro una moto della polizia

Lo spettacolo della National Road Series di ciclismo in Australia è stato funestato da un gravissimo incidente. A causa del forte vengo i ciclisti in gara sono stati costretti a porsi sulla sinistra del tracciato ma, al termine di una curva a gomito, si sono trovati davanti una moto della polizia ferma sul lato sinistro della strada per impedire ad un automobilista (che non aveva rispettato il divieto di transito) di continuare oltre. L’impatto è stato inevitabile: Cameron Scott è stato il primo a sbattere, secondo i testimoni andava a circa 60 km/h. Ad avere la peggio però è stato Ben Carman che ha riportato una frattura a tibia, perone e rotula ed è stato posto in coma farmacologico e trasportato in aereo all’ospedale di Gold Coast, vicino Brisbane.