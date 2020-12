Ciclismo – Fabio Aru ha trovato una nuova squadra: c’è la firma con la Qhubeka-Assos

3 Dicembre 2020 09:35

Fabio Aru trova una nuova squadra dopo l’addio alla UAE Emirates: il ciclista sardo firma con la Qhubeka-Assos che ha preso il posto della NTT

Dopo 3 anni deludenti passati alla UAE Emirates, Fabio Aru cambia squadra alla scadenza del suo contratto. Respinte le avances di Bardiani e Vini Zabù, il ciclista sardo proverà a rilanciarsi alla Qhubeka-Assos, squadra che ha preso il posto della NTT. La conferma arriva da ‘La Gazzetta dello Sport’. Fabio Aru avrà una chance importante per rimettersi in luce al fianco di ciclisti del calibro di Giacomo Nizzolo e Domenico Pozzovivo: il ‘Cavaliere dei 4 Mori’ non vince una gara dalla tappa del Tour de France del 2017 a Planche des Belles Filles è sembra un lontano parente del ciclista che nello stesso anno ha vestito la maglia tricolore.