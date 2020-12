Chievo-Reggina, Taibi all’intervallo: “Da dirigente e calciatore ho giocato il campionato di B, è diverso dagli altri”

11 Dicembre 2020 22:02

Le parole del direttore sportivo amaranto Massimo Taibi all’intervallo di Chievo-Reggina, che vede i ragazzi di Toscano sotto per 1-0

Un primo tempo decisamente sottotono per la Reggina, probabilmente il peggiore della stagione, con gli amaranto surclassati in ogni zona di campo del Chievo, meritatamente in vantaggio all’intervallo. In attesa di una ripresa che si spera possa essere migliore, ha parlato alla Rai il direttore sportivo Massimo Taibi.

“La vittoria contro il Brescia ha dato quel pizzico di consapevolezza. Da dirigente e giocatore ho fatto questo campionato, quindi lo conoscevo. Si identifica poco con gli altri, bisogna stare uniti e tranquilli perché è un torneo molto duro. Abbiamo cambiato molto per un discorso di regolamento, con gli Over limitati. Purtroppo abbiamo avuto diversi infortuni che hanno rallentato il percorso di crescita, ma c’è tempo per recuperare. Dobbiamo guardare partita dopo partita, da qui a gennaio ci saranno un po’ di partite e poi faremo eventualmente le nostre valutazioni”.