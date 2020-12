Reggina troppo brutta per essere vera: il Chievo passeggia sugli amaranto e vince 3-0

11 Dicembre 2020 22:52

Serie B, diretta Chievo-Reggina: il match dello stadio Bentegodi è valido per la 11ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Interessante anticipo del venerdì sera, al Bentegodi di Verona si scende in campo per il match dell’11ª giornata del campionato cadetto Chievo-Reggina. Due squadre in cerca di punti per trovare entusiasmo ed iniziare una scalata verso le posizioni più alte della classifica. I padroni di casa hanno raccolto soltanto un punto nelle ultime tre giornate, mentre i calabresi sono reduci dalla vittoria nell’ultimo turno contro il Brescia. La squadra di Toscano è costretta a fare a meno di gente esperta come Menez e Denis, oltre a Situm che in queste settimane era tra gli uomini più in forma. Si prospetta dunque una sfida molto interessante.

Scende in campo avvelenato il Chievo Verona, che già nei primi minuti sfiora più volte il vantaggio. La Reggina sembra attutire le scorribande avversarie e con Rivas non sfrutta una ghiottissima occasione. Gol sbagliato, gol subito: i padroni di casa trovano l’1-0 con Margiotta al 26′. La reazione amaranto non arriva e la squadra di Aglietti domina in lungo e in largo gli avversari. Anche nel secondo tempo, la pratica non cambia. Lafferty colpisce il palo per il possibile 1-1 e così subito dopo, con un’azione fotocopia della prima rete, Margiotta fa doppietta su assist di un imprendibile Canotto. La partita finisce qui perché la Reggina sparisce dal campo e al 75′ Rigione firma il 3-0 finale e chiude la pratica. Netto passo indietro dei calabresi dopo la vittoria della scorsa settimana, vanno rivisti soprattutto gli schemi difensivi che oggi non hanno funzionato.

90′ + 3′ E’ finita Chievo-Reggina, vincono 3-0 i padroni di casa. Amaranto travolti e praticamente mai in partita. Grazie per aver seguito con noi la diretta.

90′ + 2′ Doppio giallo per Cotali che, espulso, finisce a pochi secondi dal termine sotto la doccia.

90′ L’arbitro assegna tre minuti di recupero.

89′ Vasic sbaglia l’impossibile, non trova la rete da metri zero.

88′ Escono i marcatori del match, Rigione e Margiotta fanno posto a Leverbe e l’ex Messina Ciciretti.

83′ Occasione per Vasic, attento il portiere sul proprio palo.

82′ Finisce le sostituzioni la Reggina: spazio per Mastour, fuori un disastroso Rivas.

79′ Esce Palmiero ed entra Di Noia per il Chievo.

75′ Ecco il 3-0 dei gialloblu. Da azione d’angolo, Rigione appostato sul secondo palo batte indisturbato Plizzari. I duelli aerei questa sera sono stati tutti di marca veronese.

69′ Secondo giallo per il Chievo, ammonito Cotali. E intanto il tecnico Napoli manda in campo Vasic e rileva Loiacono.

68′ Doppia sostituzione per Aglietti: Djordjevic e Zuelli fanno riposare De Luca e Viviani.

66′ Mogos e Canotto continuano a dominare. Come per Di Chiara, anche Liotti in netta difficoltà perché in inferiorità numerica da quel lato.

63′ Cartellino giallo per Rivas. L’arbitro ha aspettato la conclusione dell’azione per ammonire l’honduregno. E’ il quarto cartellino tra le fila dei calabresi.

60′ Forze fresche per la Reggina: Liotti al posto Di Chiara, una sostituzione che non cambia nulla dal punto di vista tattico.

57′ Raddoppio del Chievo! 2-0 al Bentegodi. Gol praticamente identico al primo. Canotto, come nella rete del vantaggio, firma l’assist per Margiotta, tempestivo nell’inserimento. Fase difensiva amaranto totalmente da rivedere.

56′ Ammonito Lafferty per un presunto colpo col gomito su un avversario, che dai replay sembra non esserci. Sanzione molto esagerata.

54′ Palo di Lafferty! Poi Rivas non riesce a trovare il tap-in. Davvero sfortunata in questa occasione la Reggina.

51′ Miracolo di Plizzari, ancora una volta su De Luca! In spaccata l’attaccante ha provato il pallonetto, ma un colpo di reti pazzesco il portiere evita il raddoppio.

50′ Altro colpo di testa De Luca molto pericoloso, ennesimo duello aereo perso dai difensori. C’è qualcosa che non va lì dietro…

46′ Inizia il secondo tempo!

Doppio cambio per mister Napoli: Lafferty e Folorunsho prendono il posto di Bianchi e Bellomo. Il Chievo invece riparte con lo stesso undici.

SECONDO TEMPO

45′ + 2′ Finisce qui il primo tempo. Il Chievo va al riposo in vantaggio 1-0. Servirà una reazione alla Reggina per trovare quanto meno il pareggio.

45′ + 1′ Delprato ferma fallosamente Canotto e si becca anche lui il cartellino giallo.

45′ Altri due minuti di recupero prima dell’intervallo.

43′ Altro cross di Canotto che si libera in mezzo a tre: Margiotta colpisce di testa e sfiora il palo.

39′ Canotto fa ciò che vuole sulla destra, la difesa libera con notevole affanno.

37′ Anche Palmiero sulla lista dei cattivi dell’arbitro Ayroldi. In netto ritardo sull’avversario.

32′ Di Chiara colpito violentemente in volto dal tiro di Mogos. E’ necessario l’intervento dello staff medico, nulla comunque di grave.

29′ Ammonizione per Bellomo, è il primo giallo della sfida.

26′ Chievo in vantaggio! Bellissima azione dei veronesi e splendido l’assist di Canotto per l’inserimento di Margiotta. Nulla può Plizzari e Reggina già costretta ad inseguire.

23′ Rivas sbaglia il controllo e spreca un’ottima occasione di fronte a Semper.

19′ Altra chance per il Chievo: il colpo di testa di De Luca respinto dall’estremo difensore.

6′ Bellomo trova lo spazio per la conclusione dal limite dell’area. Sinistro parato in presa bassa.

2′ Si prende subito un bel rischio la difesa amaranto, Plizzari decisivo nel suo intervento evita la rete ai padroni di casa.

1′ Via si parte, è iniziato l’anticipo. Seguiamo in diretta Chievo-Reggina!

Squadre in campo, quasi tutto pronto. Ma prima minuto di raccoglimento per la morte di Paolo Rossi.

PRIMO TEMPO

Diretta Chievo-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio. La Reggina di mister Toscano (oggi squalificato) rende visita al Chievo Verona del grande ex Alfredo Aglietti. Si parte alle ore 21. Dirige l’incontro il signor Giovanni Ayroldi di Molfetta. Tra le fila amaranto rientra in difesa Loiacono, mentre è confermato il centrocampo che ha superato l’esame Brescia. Coppia inedita d’attacco Bellomo-Rivas, che come rivelato nelle ultime ore aveva guadagnato percentuali nel ballottaggio con Lafferty. Attacco dunque molto più leggero con il falso nueve honduregno per cercare di scardinare in contropiede la difesa scaligera. Ecco di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

ChievoVerona (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Cotali; Canotto, Viviani, Palmiero, Garritano; De Luca, Margiotta. A disposizione: Seculin, Leverbe, Zuelli, Renzetti, Di Noia, Grubac, Pvlev, Djordjevic, Morsay, D’Amico, Rovaglia, Ciciretti. Allenatore: Aglietti.

Reggina (3-5-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Rivas. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Liotti, Stavropoulos, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Lafferty, Vasic. Allenatore: Napoli.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Emanuele Prenna di Molfetta e Giuseppe Perrotti di Campobasso). Quarto ufficiale: Lorenzo Maggioni di Lecco.