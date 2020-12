9 Dicembre 2020 18:02

Chievo-Reggina, match interessante alla 11ª giornata di Serie B: ecco come e dove seguire la partita in diretta Tv o in Live streaming

Match interessante allo stadio Bentegodi di Verona. Nell’anticipo di Serie B del venerdì sera è in programma, alle ore 21.00, la gara Chievo-Reggina, valevole per l’11ª giornata di campionato. I padroni di casa cercano il riscatto dopo due sconfitte consecutive contro Frosinone e Lecce, che hanno generato un leggero distacco con le squadre di vertice. Vuole trovare invece continuità la formazione amaranto, vittoriosa lo scorso weekend col Brescia. Il successo ha restituito un po’ di tranquillità all’ambiente ed è ciò che servirebbe ad una squadra dalle ambizioni importanti per la rosa costruita in estate. Storicamente la trasferta veronese è molto complicata per la Reggina, gli uomini di mister Toscano proveranno ad invertire il trend. Per questi motivi si prospetta una sfida di assoluto livello per la categoria e, come di consueto, su StrettoWeb si seguirà sfida in diretta: aggiornamenti live già nel pre-partita con le formazioni ufficiali, cronaca in tempo reale ed eventuali interviste e conferenza stampa del post gara.

Diretta Chievo-Reggina: Dazn o Rai Sport, chi trasmette il match?

Il match Chievo-Reggina sarà visibile in diretta Tv sui canali Dazn (clicca qui per il link). La partita sarà inoltre trasmessa in chiaro su Rai Sport. I clienti DAZN potranno vedere la partita anche nelle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Per quanto riguarda il live Streaming la sfida Chievo-Reggina sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati DAZN anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto, e sul proprio personal computer o tablet, collegandosi sul portale online ufficiale della piattaforma.