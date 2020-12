Chievo-Reggina, i convocati di Aglietti:, recuperano in tre, ma ci sono tanti assenti

10 Dicembre 2020 18:51

Chievo-Reggina, i convocati gialloblu: sono 25 i calciatori scelti dal tecnico dei veneti Alfredo Aglietti, recuperano in tre

Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti ha diramato la lista ufficiale dei convocati in vista del match di domani contro la Reggina. 25 i calciatori scelti, recuperano in tre: Renzetti, Morsay e Ciciretti, vecchia conoscenza amaranto per le note vicende col Messina. Ma sono anche tanti gli assenti: tra questi Vaisanen, Pucciarelli, Giaccherini, Obi.

PORTIERI:

1 – Andrea Seculin

33 – Adrian Semper

DIFENSORI:

3 – Joseph Colley

5 – Michele Rigione

6 – Maxime Leverbe

13 – Francesco Renzetti

21 – Daniel Pavlev

27 – Matteo Cotali

32 – Vasile Mogos

89 – Guillaume Gigliotti

CENTROCAMPISTI:

8 – Emanuele Zuelli

14 – Luca Palmiero

16 – Luca Garritano

19 – Giovanni Di Noia

24 – Mattia Viviani

25 – Jonathan Morsay

26 – Massimo Bertagnoli

ATTACCANTI:

18 – Luigi Canotto

20 – Sergej Grubac

23 – Filip Djordjevic

28 – Felice D’Amico

29 – Pietro Rovaglia

93 – Francesco Margiotta

98 – Manuel De Luca

99 – Amato Ciciretti