Chievo-Reggina, i convocati amaranto: due assenze inaspettate per mister Toscano

11 Dicembre 2020 11:41

Sono sette gli indisponibili in casa Reggina per la trasferta di stasera in casa del Chievo: questi i convocati del tecnico amaranto Mimmo Toscano

Uno ha recuperato, uno quasi ma non verrà rischiato, uno torna dalla squalifica, mentre gli altri tre rimangono fuori ancora per un po’, ma ci sono due sorprese. Questo il riepilogo attuale sugli indisponibili in casa Reggina in vista della trasferta in casa del Chievo di questa sera (clicca QUI per seguire la diretta). Mister Toscano ha infatti diramato la lista dei convocati ufficiali, in cui non figura ancora Jeremy Menez – come confermato dallo stesso tecnico in conferenza stampa – e neanche i vari Charpentier, Faty e Rossi. Le vere sorprese saranno però l’assenza di German Denis, che proprio la scorsa settimana si era sbloccato andando in rete contro il Brescia, e di Situm. Out anche Peli. Ritornano invece Folorunsho e Rolando. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cioenk, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Rolando, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas.

Attaccanti: Bellomo, Lafferty, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Denis, Faty, Ménez, Peli, Rossi, Situm.