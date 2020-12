Chievo-Reggina: l’arbitro è ancora Ayroldi, ma per sua fortuna manca Menez…

10 Dicembre 2020 13:34

Di nuovo l’arbitro Giovanni Ayroldi di Molfetta sulla strada della Reggina: il direttore di gara del match di domani contro il Chievo è colui che fatto concludere anzitempo la gara di Jeremy Menez qualche settimana fa contro la Spal per un “vaffa”

Un nuovo incrocio, a distanza di qualche settimana. L’arbitro di Chievo-Reggina di domani (clicca QUI per seguire la diretta) è Giovanni Ayroldi di Molfetta. Sì, proprio lui, ancora nella mente dei calciatori amaranto, del presidente Gallo e soprattutto di Jeremy Menez, che il direttore di gara aveva espulso dopo venti minuti del match con la Spal per via di un “vaffa” poi diventato “critica irrispettosa” nel referto. Per fortuna (dell’arbitro o di entrambi, forse) domani Menez non ci sarà, perché non ha recuperato dal problema patito contro il Pisa, come confermato dal tecnico amaranto Mimmo Toscano in conferenza stampa. Di seguito l’elenco degli arbitri e dei IV ufficiali di questa giornata.

VENEZIA – MONZA Venerdì 11/12 h. 19.00

PRONTERA

PAGLIARDINI – SCATRAGLI

IV: MERAVIGLIA

CHIEVO – REGGINA Venerdì 11/12 h. 21.00

AYROLDI

PRENNA – PERROTTI

IV: MAGGIONI

BRESCIA – SALERNITANA Sabato 12/12 h. 14.00

AURELIANO

SECHI – RUGGIERI

IV: GARIGLIO

COSENZA – REGGIANA h. 14.00

MARCHETTI

CECCONI – BOTTEGONI

IV: ROBILOTTA I.

CREMONESE – ASCOLI h. 14.00

MARINI

DELLA CROCE – MORO

IV: AMABILE

LECCE – FROSINONE h. 14.00

GHERSINI

ROCCA – MIELE

IV: PATERNA

PISA – PORDENONE h. 14.00

SERRA

TARDINO – MASSARA

IV: SCARPA

V. ENTELLA – EMPOLI h. 14.00

MASSIMI

BACCINI – ANNALORO

IV: ILLUZZI

PESCARA – LR VICENZA h. 16.00

RAPUANO

VILLA – NUZZI

IV: DIONISI

CITTADELLA – SPAL h. 18.00

CAMPLONE

LOMBARDO – ROBILOTTA M.

IV: SANTORO