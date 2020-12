Chievo-Reggina, parole al miele di Aglietti: “A Reggio i miei anni più belli. Toscano? Era il mio ‘spacciatore’ di assist preferito”

10 Dicembre 2020 16:31

Parole al miele dell’allenatore del Chievo Alfredo Aglietti verso la Reggina, la città di Reggio Calabria e Mimmo Toscano, suo avversario domani

Così come mister Toscano, anche Alfredo Aglietti – avversario della Reggina col suo Chievo – ha parlato durante la conferenza stampa della vigilia. Immancabile un intervento su ciò che per lui è stata la città di Reggio Calabria da giocatore proprio in quei due anni in cui Toscano gli forniva una grande quantità di assist.

“Con Mimmo abbiamo passati due anni splendidi – dice – tra la promozione e la salvezza sofferta l’anno dopo. Eravamo un bel gruppo. Nella mia carriera da calciatore, a Reggio sono stati gli anni più belli e Mimmo era il mio ‘spacciatore’ di assist preferito- ha affermato ridendo Aglietti – La sua carriera da allenatore? Anche lui come tutti noi ha avuto alti e bassi. Ha vinto tanto in C, in B ha sempre avuto squadre che gli hanno permesso di lottare per la salvezza. E’ un allenatore preparato, con una sua idea e identità. Le sue squadre sono solide e concrete, come era lui da giocatore”.

Una domanda poi sull’atteggiamento della Reggina domani: “Giocherà chiusa e in ripartenza, difende a 5 e bisogna capire se confermerà il modo di giocare delle ultime partite. Tra l’infortunio di Menez e le sconfitte ha cambiato la maniera di attaccare di recente, con la posizione di Bellomo differente rispetto a prima. Col Brescia ha fatto molto bene, è una squadra importante con una società ambiziosa e noi dovremo fare molta attenzione. Sui nostri errori potrebbero farci male”.