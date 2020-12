Chelsea, la disavventura di Reece James: compra i regali di Natale per beneficenza, i ladri glieli rubano [FOTO]

17 Dicembre 2020 12:17

Reece James protagonista di uno sfortunato episodio: il difensore del Chelsea compra dei regali di Natale da destinare in beneficenza, ma i ladri glieli rubano

Per una persona che cerca di fare la cosa giusta, ce n’è sempre una (o in questo caso anche più di una) che farà la cosa sbagliata. Reece James, giovane difensore del Chelsea, è attivissimo nel sociale e nei giorni che precedono un Natale già di per se difficile, ha deciso di impegnarsi per i bambini meno fortunati. Il calciatore serve pasti caldi insieme al ‘Felix Project’ e la scorsa settimana ha deciso di acquistare alcuni regali di Natale da destinare ai più piccoli per allietare le loro festività. Tornato alla sua macchina dopo un turno di volontariato però, Reece James ha avuto un’amara sorpresa: finestrino sfondato e regali sottratti da alcuni malintenzionati.

Il calciatore ha raccontato la triste storia su Instagram: “sfortunatamente, mi è preso un gran senso di delusione quando sono tornato verso la mia macchina. Durante l’evento (durante la distribuzione dei pasti per beneficenza, ndr), qualcuno ha sentito il bisogno di entrare nella mia macchina e rubare i regali che dovevo andare e donare più tardi nel corso della giornata”. Allegata al messaggio, la frase ‘ciò che fai ti ritorna indietro‘: la speranza che il karma metta le cose a posto.