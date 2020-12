Back to back Atalanta, per il secondo anno agli ottavi di Champions League: Muriel stende l’Ajax dopo 80 minuti di sofferenza

9 Dicembre 2020 20:53

L’Atalanta sbanca l’Amsterdam Arena battendo 0-1 l’Ajax con gol di Muriel: la ‘Dea’ agli ottavi di Champions League per il secondo anno consecutivo

In un girone con due squadre dalla grande tradizione europea come Liverpool e Ajax, l’Atalanta non sfigura e archivia uno storico passaggio agli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo. La squadra nerazzurra si classifica al secondo posto dietro il Liverpool staccando il pass per rientrare fra le migliori 16 d’Europa battendo 0-1 l’Ajax all’Amsterdam Arena. Una partita sofferta, con l’Ajax costretta a fare risultato e l’Atalanta brava a difendere il pareggio (bastava un punto per passare) e poi a colpire in contropiede nel finale di partita con Luis Muriel. Atalanta più forte anche delle polemiche delle ultime ore che parlano di una possibile rissa fra Papu Gomez e Gasperini, con l’allenatore pronto a dimettersi. Per ora a parlare è il campo: Atalanta agli ottavi di Champions League, questa è l’unica verità.

Risultati 6ª Giornata Champions League

Ore 18:55

Ajax-Atalanta 0-0

Midjylland-Liverpool 1-1

PSG-Basaksehir 5-1

Ore 21:00

Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca

Inter-Shakthar Donetsk

Manchester City-Marsiglia

Olympiakos-Porto

Real Madrid-Monchengladbach

Salisburgo-Atletico Madrid

CLASSIFICHE

Girone A

Classifica: Bayern Monaco 13, Atletico Madrid 6, Salisburgo 4, Lokomotiv Mosca 3.

Girone B

Classifica: Moenchengladbach 8, Real Madrid 7, Shakhtar 7, Inter 5.

Girone C

Classifica: Manchester City 13, Porto 10, Olympiacos 3, Marsiglia 3.

Girone D

Classifica: Liverpool 13, Atalanta 11, Ajax 7, Midtjylland 2.

Girone E

Classifica: Chelsea 14, Siviglia 13, Krasnodar 5, Rennes 1.

Girone F

Classifica: Dortmund 13, Lazio 19, Brugge 8, Zenit 1.

Girone G

Classifica: Juventus 15, Barcellona 15, Dinamo Kiev 4, Ferencvaros 1.

Girone H

Classifica: PSG 12, Lipsia 12, Manchester United 9, Istanbul 3.

CLASSIFICA MARCATORI