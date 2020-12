Cerchietti, cappelli e occhiali per Capodanno: tutto l’occorrente per dei festeggiamenti (con pochissimi intimi) da urlo

22 Dicembre 2020 17:12

Quest’anno si potrà festeggiare l’arrivo del nuovo anno con pochissimi intimi, ma non per questo bisogna rinunciare al divertimento. Cerchietti, cappelli, occhiali e tanto altro: su Amazon tutto l’occorrente per foto e festeggiamenti da urlo

Le festività natalizie sono vicinissime ormai e ieri sono entrate in vigore le ultime misure restrittive imposte dal governo col Dpcm illustrato dal Premier Conte qualche sera fa. I festeggiamenti ci saranno, ma saranno diversi dal solito, con pochi intimi e ad orari strani, condizionati dal coprifuoco. Il 31 dicembre si attenderà la mezzanotte solo con chi abita sotto lo stesso tetto, ma non per questo l’arrivo del nuovo anno e soprattutto l’addio a quello che sta per terminare, dal bilancio catastrofico, non va festeggiato.

Ecco quindi che per dei festeggiamenti cool bisogna attrezzarsi, comprando l’occorrente giusto in particolar modo per foto da urlo, da stampare e incorniciare, per ricordare, tra qualche anno, questi tempi duri.

Entrano in campo quindi tanti accessori da Photo Booth, ma anche cappellini, cerchietti con la scritta “Happy New Year” o “2021” e occhiali scherzosi e festosi. Ma anche festoni, bacchette scintillanti e tanto altro: su Amazon c’è l’imbarazzo della scelta:

Accessori Photo Boot:

Cappelli:

Cerchietti:

Occhiali:

Festoni, palloncini e candeline scintillanti: