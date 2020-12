Maxi stangata per Cavani: il post ‘razzista’ gli costa 3 turni di stop e una pesante multa

31 Dicembre 2020 17:16

La Football Association non vuole sentire ragioni: Edinson Cavani multato per il post ‘razzista’ con 3 turni di stop e una maxi multa da 110.000 euro

In Inghilterra non tollerano il razzismo, nemmeno una punta di esso e per fini ironici. La Football Association ha deciso di punire pesantemente Edinson Cavani per il post che tanto aveva fatto scalpore nelle scorse settimane. L’ex attaccante di Napoli e PSG aveva scritto ‘gracias negrito’ ad un amico che si complimentava con lui dopo la vittoria contro il Southampton. Cavani, con il supporto del Manchester United che si dichiarava totalmente contro il razzismo, aveva spiegato che il termine ‘negrito’ in sudamerica viene usato senza accezione razzista e in tono scherzoso. Ma non c’è stato verso. Il bomber dei ‘Red Devils’ dovrà scontare 3 turni di squalifica, seguire un corso ‘rieducativo’ e pagare una multa di 110.000 euro.