Catanzaro: uomo arrestato per possesso di droga

19 Dicembre 2020 13:26

Calabria: controlli dei Carabinieri per il contrasto allo spaccio di stupefacenti

Nella giornata del 18 Dicembre i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Catanzaro coadiuvati dalla Sezione Radiomobile, dalla Stazione di Gimigliano e da unità del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, a seguito di un predisposto servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo e nel suo hinterland hanno arrestato T.G. classe 1980, censurato per reati specifici. I militari nell’effettuare una perquisizione veicolare, poi estesa all’abitazione, hanno sorpreso l’uomo in possesso di gr. 20,50 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, 1 bilancino di precisione e la somma di euro 450,00 suddivisa in banconote di piccolo taglio, rinvenuti all’interno del veicolo, nonche’ di gr. 568 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” trovata nel corso della perquisizione domiciliare. Il tutto è stato sottoposto a sequestro da parte dei militari operanti. Il T.G. è stato associato presso la Casa Circondariale di Catanzaro Siano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.