Catanzaro: contrasto allo spaccio di stupefacenti, un arresto per droga

1 Dicembre 2020 12:06

I Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Catanzaro coadiuvati dalla sezione radiomobile a seguito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona sud della città traevano in arresto un incensurato

Nella giornata del 30 novembre i Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Catanzaro coadiuvati dalla sezione radiomobile a seguito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona sud della città traevano in arresto C.M.A.. classe 1986, incensurato. I militari nell’effettuare un perquisizione domiciliare e veicolare trovavano C.M.A. in possesso di circa 134 gr di sostanza stupefacente del tipo Marijuana, suddivisi in quattro involucri rispettivamente del peso di 12 gr, 39 gr, 57 gr e 26 gr. Il tutto è stato sottoposto a sequestro da parte degli operanti. Il C.M.A. è sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.