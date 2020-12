Catanzaro: arrestato 73enne per detenzione abusiva di armi e munizionamento

8 Dicembre 2020 11:58

Catanzaro: l’uomo è stato tradotto agli arresti domiciliari dai Carabinieri della Compagnia di Girifalco

Nella mattinata del 7 dicembre 2020, a Curinga (CZ), Carabinieri della Compagnia di Girifalco, supportati da personale della Stazione Carabinieri Forestale, squadra cacciatori e unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno dato corso ad ampio servizio coordinato di controllo del territorio, con contestuale gruppo di perquisizioni in abitazioni. Un settantatreenne curinghese è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione abusiva di armi e munizionamento, trovato in possesso di un fucile cal.12 e una vetusta pistola semiautomatica cal. 7.65 di fabbricazione estera, oltre a una ventina di cartucce per pistola cal. 7.65, occultate nell’ovile di un podere nella sua disponibilità, in località Salice. L’uomo è stato tradotto agli arresti domiciliari. Nella circostanza i militari hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria lametina anche un trentottenne del posto, avendo riscontrato combustione illecita di rifiuti in un terreno limitrofo, posto sotto sequestro. Nei suoi confronti era poi comminata sanzione amministrativa di 10.000 euro, perché trovato in possesso di un suino sprovvisto di registrazione aziendale presso il servizio veterinario dell’A.S.P.. L’animale è stato posto sotto sequestro amministrativo, con vincolo sanitario.