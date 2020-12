14 Dicembre 2020 22:54

Catania, morte Raciti: domani Speziale tornerà in libertà. Scontati 8 anni e 8 mesi di reclusione

Tornerà in libertà domani, Antonino Speziale, l’ultra del Catania condannato a otto anni e otto mesi di carcere per omicidio dell’ispettore capo di polizia Filippo Raciti, rimasto ferito mortalmente durante scontri allo stadio Massimino il 2 febbraio del 2007, mentre si giocava il derby con il Palermo. Il suo legale, l’avvocato Giuseppe Lipera, afferma: “ci crederò soltanto quando lo vedrò uscire dal carcere di Messina, visto quello che abbiamo passato per questo caso”.