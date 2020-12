Caso Ripepi, Cinzia Nava: “profondo sgomento ed allarme”

7 Dicembre 2020 10:50

Caso Ripepi, Cinzia Nava: “Desta profondo sgomento ed allarme la vicenda emersa nelle ultime ore e riportata dalle cronache”

“Quanti rivestono cariche istituzionali o detengono ruoli nell’ambito dei partiti politici devono improntare il loro agire al massimo senso di responsabilità, correttezza e trasparenza”. È quanto afferma la presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità Cinzia Nava che aggiunge: “Desta profondo sgomento ed allarme la vicenda emersa nelle ultime ore e riportata dalle cronache, che coinvolgerebbe un esponente delle istituzioni locali. La persona violata è una bambina di circa 9 anni”. “Come Commissione regionale per le Pari Opportunità siamo quotidianamente impegnate nel promuovere la cultura della non violenza e del rispetto dei diritti. Rimanendo garantisti fino al terzo grado di giudizio – conclude la presidente della CRPO – ci auguriamo, in qualità di organismo regionale di parità, che le istituzioni assumano i necessari e conseguenziali provvedimenti”.