Caso Gregoretti, Salvini a Catania: “rivendico con orgoglio ciò che ho fatto, non cambio idea a secondo delle convenienze”

12 Dicembre 2020 15:18

Catania, Salvini: “rivendico con orgoglio quello che ho e abbiamo fatto: a differenza degli altri non cambio idea sulla base delle convenienze. Per me coerenza e dignità sono due parole che hanno un valore”

“Rivendico con orgoglio quello che ho e abbiamo fatto: a differenza degli altri non cambio idea sulla base delle convenienze. Per me coerenza e dignità sono due parole che hanno un valore”. E’ quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, incontrando la stampa all’aeroporto di Catania dopo avere partecipato all’udienza preliminare che lo vede indagato per il caso Gregoretti. Salvini prosegue: “le dichiarazioni in aula di Toninelli? Su due ore per un’ora e mezza ha detto che non si ricorda e che comunque non era responsabilità sua- ha aggiunto Salvini- Io mi assumo, con i colleghi che erano con me, totalmente e con orgoglio il successo delle politiche di contrasto all’immigrazione clandestina”.