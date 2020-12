Caso Gregoretti, Conte sarà ascoltato il prossimo 28 gennaio

12 Dicembre 2020 15:08

Giuseppe Conte, sarà ascoltato il prossimo 28 gennaio a Palazzo Chigi dal Gup di Catania come testimone nel procedimento Gregoretti

Il Premier Giuseppe Conte, sarà ascoltato il prossimo 28 gennaio, alle 10.30, a Palazzo Chigi dal Gup di Catania come testimone nel procedimento Gregoretti per la richiesta di rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Lo ha stabilito il Giudice per l’udienza preliminare. Le altre date saranno fissate il 28 gennaio.