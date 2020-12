Capo d’Orlando: l’Assessore Edda Triscari lascia l’incarico

15 Dicembre 2020 17:29

Capo d’Orlando: l’Assessore ai Servizi Sociali Edda Triscari ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico

L’Assessore ai Servizi Sociali Edda Triscari ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico. Nella lettera inviata al Sindaco Ingrillì, l’Assessore Triscari ha specificato che la sua decisione è legata a motivi “esclusivamente personali”. “Desidero ringraziare per la fiducia riposta nella mia persona il Sindaco, la Giunta, l’intero Consiglio Comunale e soprattutto chi mi ha sostenuto durante l’ultima competizione elettorale – scrive ancora Edda Triscari. Sono onorata di essere stata parte attiva di un gruppo amministrativo che, durante questo mandato, si è speso per la crescita di Capo d’Orlando, senza tanti clamori ma con impegno e dedizione”. Infine, l’Assessore Triscari “ribadisce pieno sostegno al progetto avviato nel 2016 con la candidatura a Sindaco del dott. Franco Ingrillì”. “Comprendo le motivazioni della decisione di Edda – commenta il Sindaco Ingrillì – e la ringrazio per la dedizione e lo spirito collaborativo che, da Consigliere prima e da Assessore poi, ha rivolto alla vita amministrativa di Capo d’Orlando”.