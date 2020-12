Caos Atalanta, l’audio shock: presunta rissa Gomez-Gasperini, l’allenatore vorrebbe dimettersi

9 Dicembre 2020 11:31

Atalanta nel caos, spunta un audio shock: Papu Gomez e Gasperini sarebbero venuti alle mani. L’allenatore avrebbe presentato le dimissioni

Non di certo il modo migliore per affrontare il cammino di avvicinamento ad una delicata partita di Champions League. L’Atalanta questa sera si giocherà il passaggio agli ottavi di finale contro l’Ajax in una partita da dentro o fuori che segna il confine fra il superamento del girone e la ‘retrocessione’ in Europa League. Ballano tanti milioni fra i due risultati. A movimentare la situazione ci ha pensato un audio che sta circolando nelle ultime ore riguardante il malumore presente nello spogliatoio bergamasco. Nell’intervallo del precedente incontro di Champions League contro il Mydtjilland, con la Dea sotto di un gol in un momento complicato, Papu Gomez e Gian Piero Gasperini sarebbero venuti alle mani. La situazione sarebbe diventata caldissima tanto che anche Josip Ilicic sarebbe intervenuto. Gasperini, infastidito dalla reazione dei calciatori, avrebbe presentato le dimissioni, ma la società le avrebbe respinte. Possibile che dopo la partita contro l’Ajax, a risultato archiviato, qualunque esso sia, Gasperini possa nuovamente presentarsi davanti a Percassi per rassegnare le proprie dimissioni.