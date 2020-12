Il Camion della Coca Cola passerà anche da Reggio Calabria e Messina: un progetto di solidarietà in vista del Natale, ecco il programma

16 Dicembre 2020 15:20

Domani l’iconico truck Coca-Cola farà tappa nella tarda in mattinata a Reggio Calabria, poi si sposterà a Messina

Il camion della Coca-Cola, dopo Milano, andrà in Tour per tutta l’Italia e raggiungerà anche Reggio Calabria e Messina. Il protagonista del nuovo spot natalizio della bibita è in giro per beneficenza nelle città della Penisola. La notizia ha fatto discutere e suscitato interesse, così da far diventare l’iconico truck Coca-Cola un vero e proprio simbolo nel mondo. Un progetto di marketing e solidarietà, sostenendo la raccolta di prodotti alimentari per chi ne ha più bisogno. Obiettivo del tir è donare a tutti, anche se a distanza, un momento di gioia in questo particolare e difficile Natale 2020. Di seguito il programma per le due città delle Stretto:

Percorso a Reggio Calabria: 17 dicembre 2020, dalle 11:30 alle 12:30. Passerà per: Viale Missori / Viale Calabria / Via Italo Alaimo;

Percorso a Messina: 17 dicembre 2020, dalle 15:00 alle 17:30. Passerà per: Via Giuseppe Farina / Via Vittorio Emanuele II / Viale della Libertà / Via G. Garibaldi.

Il camion, un musone made in USA, donerà a tutti, anche se a distanza, un momento di gioia. Per raggiungere il maggior numero di persone e rispettando le attuali limitazioni, il percorso del truck Coca-Cola attraverserà le città senza sostare per evitare assembramenti, accompagnato dalle più belle canzoni di Natale. Il passaggio del truck, così come le iniziative benefiche sono parte integranti della campagna della campagna “Natale Insieme Come Mai Prima”, presentata col tradizionale spot Coca-Cola di Natale, on air dal 15 novembre sulle principali emittenti televisive.

Il tour in Italia del camion Coca-Cola

Il Natale sa di azioni concrete, pensate per aiutare le persone in difficoltà. Per il quarto anno consecutivo, Coca Cola è al fianco di Banco Alimentare per aiutare chi ha più bisogno, con un progetto che permetterà di raccogliere prodotti alimentari per almeno 2 milioni di pasti.

Anche l’iconico truck avrà un ruolo importante: in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sarà accanto ai mezzi che Banco Alimentare avrà a disposizione per trasportare i generi alimentari.

L’iconico truck Coca‑Cola sarà accanto ai mezzi che Banco Alimentare avrà a disposizione per trasportare i generi alimentari e donerà a tutti, anche se a distanza, un momento di gioia. Per raggiungere il maggior numero di persone e rispettando le attuali limitazioni, il percorso del truck Coca‑Cola attraverserà le città senza sostare per evitare assembramenti, accompagnato dalle più belle canzoni di Natale.

Il camion della Coca-Cola farà tappa anche a Messina. Ecco la nota ufficiale: “L’Amministrazione comunale nell’aderire all’iniziativa promossa dalla Coca-Cola, partner del “Banco Alimentare” in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, ha autorizzato domani, giovedì 17, nella fascia oraria 14 – 22, il passaggio lungo le vie della città del camion rosso della Coca-Cola con l’immagine sorridente di Babbo Natale che sulle note di canti natalizi donerà, anche se a distanza, un momento di gioia e di spensieratezza a grandi e bambini. Pertanto il truck natalizio, scortato dalla Polizia Municipale, transiterà dallo svincolo autostradale Messina-Centro, lungo il viale Europa e le vie La Farina, Campo delle Vettovaglie, Luigi Rizzo, Vittorio Emanuele II, della Marina Russa, piazza Unità d’Italia, viale della Libertà, viale Giostra, via Garibaldi, corso Cavour, viale Boccetta e svincolo autostradale Messina – Boccetta. Per potere raggiungere il maggior numero di persone e in ottemperanza alle limitazioni anti COVID, il truck transiterà lungo il suddetto percorso senza sostare al fine di evitare assembramenti ma, per fare vivere comunque la magica emozione del Natale. Il Coca Cola Christmas truck dopo Messina, proseguirà il tour in Sicilia nelle città di Catania e Palermo”.