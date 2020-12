Calendario ATP 2021, i tornei di tennis di gennaio e febbraio: slitta l’Australian Open, ecco le nuove date

17 Dicembre 2020 10:17

Calendario ATP 2021, comunicate le date dei tornei del nuovo anno. In attesa di capire come l’epidemia di Coronavirus si evolverà e quali impatti avrà sul mondo dello sport, il tennis prova a programmare il proprio futuro stabilendo i tornei da svolgere nelle prime settimane del nuovo anno. Si comincia il 5 gennaio dal torneo ATP 250 di Delray Beach in Florida, nelle stesse date si gioca ad Antalya in Turchia. Le qualificazioni degli Australian Open si svolgeranno dal 10 al 13 gennaio a Doha, in Qatar: successivamente i tennisti qualificati voleranno in Australia per una quarantena obbligatoria di 14 giorni. Il primo Slam dell’anno si svolgerà dall’8 al 21 febbraio, slittata dunque la data inizialmente prevista del 18 gennaio. Ancora non si hanno notizie del torneo WTA.