Calendario rifiuti festività di fine anno, Messinaservizi comunica variazioni: isole ecologiche chiuse nei giorni in “zona rossa”

30 Dicembre 2020 10:41

Messinaservizi comunica i calendari per la raccolta di rifiuti dal 31 dicembre al 2 gennaio, in seguito verranno date altre informazioni per il resto delle festività. La vigilia di capodanno, il 31 Dicembre, che sarà prefestivo, non si potranno conferire rifiuti sia nelle Aree servite dalla raccolta differenziata, che nei cassonetti stradali dell’indifferenziata, perché giorno 1 gennaio non ci sarà nessuna raccolta. Il giorno di Capodanno tuttavia, dalle ore 17 alle ore 21 si potranno conferire i rifiuti nei cassonetti filo strada presenti nelle zone non servite dal porta a porta, e invece nelle zone servite dalla raccolta differenziata si potranno esporre i materiali previsti da calendario e con i rispettivi orari, sia della giornata del venerdì che della giornata di sabato. In particolare, per l’Area Nord si esporranno umido e indifferenziato, nell’Area Sud umido e plastica e metalli, e nell’area Centro umido e carta. Comunichiamo inoltre che tutte le isole ecologiche resteranno chiuse nei giorni previsti come zona rossa nell’ultimo Dpcm e cioè il 31 Dicembre, e l’1, 2, 3, 5, 6 Gennaio 2021. “Raccomandiamo a tutti i cittadini – spiega Giuseppe Lombardo presidente di Messinaservizi Bene Comune – di attenersi alle disposizioni esposte in questi calendari e di non gettare i rifiuti in modo indiscriminato per agevolare i nostri operatori ed evitare multe salatissime, poiché visto i numerosi conferimenti non conformi durante le giornate del 25 e 25 scorso , soprattutto per l’indifferenziata nell’Area Nord, il passaggio degli operatori sarà anticipato da squadre dei vigili urbani per la verifica ed eventuale erogazione di sanzione prima della raccolta. Inoltre si ricorda che anche il 2 gennaio essendo prefestivo non sarà possibile conferire nei cassoni stradali della raccolta indifferenziata.