Calciomercato Reggina, nuovi aggiornamenti su Cabaye

1 Dicembre 2020 12:43

Calciomercato Reggina, nuovi aggiornamenti riguardo alla situazione relativa a Yohan Cabaye

Un mesetto circa e riaprirà il mercato di gennaio, quello che viene definito “di riparazione”. Occhi puntati verso questa sessione, per forza di cose, da parte della Reggina. Il club amaranto, in attesa comunque di un dicembre fittissimo di impegni, probabilmente interverrà, così come confermato dal ds Taibi qualche settimana fa.

Dalla lista svincolati si può invece attingere in ogni momento dell’anno, senza aspettare aperture o chiusure. Il club amaranto, ormai un bel po’ di tempo fa, aveva pensato ad uno svincolato di lusso: Yohan Cabaye. Il nome è tornato alla ribalta nelle ultime settimane, ma il direttore sportivo ai microfoni di StrettoWeb aveva smentito un nuovo assalto recente, precisando l’ultimo contatto a più di 3 mesi fa. Il nuovo aggiornamento sulla situazione è stato svelato dalla Gazzetta dello Sport: “Dalle voci che giungono in sede – si legge – la società pare abbia mollato l’obiettivo Yohan Cabaye, 34 anni, ultima stagione col Saint Etienne, ma che non gioca una gara ufficiale dal 5 marzo”.

Si può attingere dalla lista svincolati, dunque, ma la Reggina è comunque impossibilitata fino a gennaio, per via della lista Over piena e da svuotare eventualmente solo a riapertura sessione. Proprio per questo, il ds ha più volte specificato che fino al 4 di gennaio non ci sarà alcun movimento. Cabaye, che già di per sé non è stato contattato di recente, potrebbe così definitivamente allontanarsi, ma si resta in attesa di sviluppi. Il mercato è “vicino ma lontano”, considerando l’importante crocevia di questo mese di dicembre, dove alle trattative non si dovrà affatto pensare.